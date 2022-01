Quelles modalités pour le pass vaccinal ?

Après l'aval du Conseil constitutionnel , c'est désormais une certitude : le pass vaccinal va entrer en vigueur ce 24 janvier, comme l'avait annoncé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse . Europe 1 passe en revue les modalités de ce nouvel outil gouvernemental.

Trois doses pour les plus de 16 ans

Dès lundi, pour que leur pass vaccinal soit activé, les plus de 16 ans devront justifier d’un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire 3 doses ou un certificat de rétablissement en cas de contamination ces six derniers mois. Les non-vaccinés ne pourront donc plus aller au restaurant, au cinéma, au musée mais aussi prendre les transports interrégionaux avec un simple test négatif.

Une preuve de non-contamination suffira en revanche pour aller dans tous les établissements de santé. Quant aux meetings politiques, c’est l’une des exceptions du dispositif, le sésame ne sera pas demandé aux participants. Par ailleurs dans les restaurants, les cafés, les lieux de culture, en cas de doute sérieux sur l’authenticité du pass, des contrôles d'identité pourront être effectués...

Un pass dès la primo-vaccination

Enfin pour inciter les non-vaccinés à sauter le pas, tous ceux qui feront leur première injection avant le 15 février obtiendront leur pass vaccinal immédiatement. Deux conditions cependant : faire la deuxième injection dans un délai d’un mois et présenter un test négatif de moins de 24 heures pour pouvoir accéder dans l’intervalle aux différents lieux soumis au pass.