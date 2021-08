Natation, athlétisme… Quel est le meilleur sport pour son enfant à la rentrée ?

DÉCRYPTAGE

C’est le dilemme de tous les parents à chaque rentrée scolaire. Entre la danse, la natation, le football, l’équitation ou encore le handball, à quelle activité sportive inscrire son enfant ? Dans sa chronique de l'émission Bienfait pour vous, animée par Julia Vignali et Mélanie Gomez, mardi, le journaliste Jean-Marc Delorme détaille les avantages de ces sports par tranches d’âge, pour trouver la meilleure activité possible.

Comment sélectionner le sport idéal pour son enfant ?

"L'enfant n’est pas un adulte miniature. Il a des capacités, des besoins, des envies physiques et psychologiques particulières. Il faut bien choisir les activités. L’enfant développe des capacités différentes selon l’âge. Entre 4 et 6 ans par exemple, il faut développer la motricité. Cette partie est très importante. Il faut les laisser se débrouiller sans les aider. Cet âge-là est idéal pour développer la souplesse. Le baby gym avec des tunnels et des tapis est très bien pour qu’ils fassent des galipettes."

La natation est-elle recommandée ?

"Je me suis entretenu avec le Dr Nicolas Barizien, médecin du sport qui travaille avec des enfants, et c’est la première chose dont il m’a parlé. Car déjà, on évolue dans un espace en trois dimensions. Mais aussi parce que la noyade est la seconde cause de mortalité en France, derrière les accidents de la route. Il faut vraiment que les enfants puissent au moins être capables de barboter dans les milieux aquatiques."

Quels sports pratiquer de 7 à 10 ans ?

"Entre 7 et 10 ans, il y a plus d’équilibre, plus de coordination, des stimulus acoustiques et visuels. La danse, c’est super pour les filles (et pour les garçons). C'est là où on va renforcer les fondamentaux. L’athlétisme est bien pour cela, les javelots sont en mousse. Les recommandations sont claires : courez vite, lancez loin… Le judo est parfait pour les hyperactifs. Ça apprend à chuter."

Et pendant l’adolescence ?

"De 11 à 14 ans, on peut commencer à incorporer des sports de latéralité, comme le tennis. Sans oublier le sport d’équipe, car ils apprennent à élaborer des stratégies avec les copains. À partir de 15 ans, toutes les activités sont possibles. Il faut toutefois éviter les sports avec trop de rebonds, le squelette et les tendons restent fragiles, ainsi que la musculation. Il faut privilégier la musculation sans charges."