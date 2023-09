Quel est l'intérêt d'un PER ?

SPONSORISÉ

Depuis octobre 2020, les anciens placements d’épargne retraite (contrats Madelin, plans d'épargne retraite populaire, Perco, Prefon…) ne sont plus commercialisés. Pour prendre le relais, la loi Pacte a mis en place le plan d’épargne retraite (PER). Un produit d’épargne à long terme aux nombreux avantages, qui peut permettre d’envisager plus sereinement la retraite. Tour d’horizon avec Perlib, spécialiste en la matière.

Bien préparer la retraite

Economiser durant la vie active et ainsi s’offrir une rente ou un capital au moment de la retraite, tel est l’objectif du PER individuel. Le PER permet de déduire les sommes placées au cours d'une année des revenus imposables de cette année-là. La gestion du PER est assurée par des organismes spécialisés, à l’image de Perlib.

Le PER donne droit à des avantages fiscaux et permet de se constituer un complément de revenu pendant la vie active. Une fois la retraite venue, il sera temps d’en profiter. Limité par un plafond, le PER peut être débloqué avant le départ à la retraite, mais sous certaines conditions seulement.

Le PER rassemble en fait différents fonds et sources de revenus. Il regroupe les versements personnels spontanés, les prélèvements réguliers et obligatoires, ou encore l’épargne salariale et les anciens produits d’épargne retraite.

Une ressource ouverte à tous

Le PER s’adresse à tous types de profils, à tout moment. Les experts conseillent toutefois de privilégier une ouverture de contrat en début d’année, car la fiscalité sera plus intéressante à cette période. Certaines entreprises peuvent choisir de mettre à disposition de leurs salariés un PER d'entreprise.

Avant de lancer les démarches, le gestionnaire attirera l’attention du client sur les différents modes de gestion possibles (libre ou pilotée), le montant des différents frais, ou le type de versements (programmés ou non, à quel montant…). L’organisme gestionnaire conseille ensuite le client pour choisir le meilleur PER, et lui communique chaque année les évolutions de son compte, le montant des frais prélevés, les performances financières réalisées… Cinq ans avant la retraite, les modalités de sortie du PER peuvent être discutées.

Souscrire à un PER : de nombreux avantages

Nous l’avons vu, le PER offre des avantages fiscaux, car les versements effectués dessus sont déductibles des impôts sur les revenus générés chaque année.

Par ailleurs, le PER est particulièrement flexible, facile à mettre en place, et ses modalités de sortie peuvent varier en fonction des besoins. On peut ainsi choisir de récupérer l’épargne sous forme de capital ou de rente. Des déblocages anticipés peuvent être envisagés, notamment dans le cas de l’achat d’une résidence principale.

Perlib met son expertise reconnue au service de ses clients, et simplifie le plus possible les différentes démarches afin de les aider à préparer l’avenir l’esprit léger.