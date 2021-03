Que faire si votre enfant aîné est jaloux de son jeune frère ?

"J'ai eu un deuxième enfant il y a deux mois, mais mon aîné de cinq ans est horriblement jaloux." Maëlle, une auditrice d'Europe 1, s'est confiée dans "Sans rendez-vous" sur les difficultés qu'elle rencontre actuellement à la maison. "Ça commence à être très compliqué à gérer pour moi, c'est un enfer", admet la mère de famille. Et pour cause : son aîné enchaîne les caprices, fait pipi au lit la nuit et a même jeté des jouets à la figure de son petit-frère. Cette situation, bien des familles la rencontrent lors de l'arrivée d'un nouveau bébé. Alors comment gérer ? Comment apaiser les tensions au sein de la fratrie ?

Selon la psychothérapeute Isabelle Filliozat, dans un cas comme celui-là, l'enfant se sent rejeté et, par conséquent, il a "encore plus besoin de ressentir l'affection, l'amour de son parent". Car "quand on a cinq ans et qu'on était tout seul avec papa et maman", explique la spécialiste, "et que tout d'un coup il y a un intrus qui arrive et qui draine l'attention de maman, la figure d'attachement, ça peut être extrêmement difficile".

"Un sourire, un bisou ou un clin d'œil"

Plutôt que de dire à votre enfant "je ne m'occupe pas de toi là, je m'occupe du bébé, pour toi, ce sera tout à l'heure", Isabelle Filliozat conseille, dès que l'on s'occupe de son bébé, de regarder l'aîné et "de lui faire un sourire, un bisou ou un clin d'œil". Une manière de lui donner "un petit signal" pour lui montrer "qu'il existe pour vous, qu'il est important pour vous et que vous l'aimez". Cela permettra de contrer ce sentiment de rejet et de rassurer votre enfant.