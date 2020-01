Que faire de son sapin ? Sur l’Île de Ré, ils sont recyclés contre l’érosion des dunes

L'Île de Ré a lancé une initiative insolite pour recycler tous ces sapins dont on ne sait plus trop quoi faire une fois les fêtes passées : les utiliser pour protéger les dunes de ses plages, et empêcher qu'elles ne se fassent grignoter par l'océan. Cela fait bientôt sept ans que cette opération est lancée, avec un bilan très positif puisqu'une quinzaine de mètres de sable a été reconquise sur certaines plages.

D'ici à deux semaines, plus de 1.500 sapins vont ainsi être récoltés sur l'Île de Ré dont les 108 kilomètres de côte sont sans cesse soumis aux assauts de l'océan. "On va les déposer sur le sable, au pied de la dune, pour qu'ils servent de barrière au vent", explique Gérard Juin, président de l'association Dune Attitude, "les sapins vont accumuler du sable au-dessus d'eux et favoriser la revégétalisation qui contribuera à son tour à stabiliser le pied de dune". Avec le temps, la dune gagne du terrain.

Huit kilomètres de dune reconquis

L'objectif cette année est de consolider 350 mètres de cordon dunaire à Bois-Plage et à la Conche des Baleines. Philippe Pouvel, de l'Office national des forêts, décrit des "habitations un peu plus basses que le niveau de la plage", avec "un risque" qu'elles soient submergées. Les sapins "sont très intéressants dans la lutte contre l'érosion", assure-t-il, avec "des centaines et des centaines de mètres cubes de dune prises".

En cas de tempête, c'est le stock de sable constitué au-dessus de la rangée de sapins qui va s'éroder, et non pas le pied de dune, bien protégé.