Quand a-t-on arrêté de se battre en duel en France ?

Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept de la vie quotidienne. Lundi, il s'est penché sur les racines du duel, qui après avoir connu son apogée au 19e siècle, a totalement disparu (ou presque) avec la Première Guerre mondiale.

Moi quand je pense au duel, il y a deux choses qui me viennent à l’esprit. La première c’est des films de cap et d’épée en noir et blanc des années quarante cinquante où on voit des gens se battre de façon un peu théâtrale et nulle, en sautant sur des tables, en arrachant des tapisseries, en se suspendant à des lustres. Et la seconde, c’est Clint Eastwood. Et en particulier cette façon qu’il a de plisser les yeux aux soleils… Qui lui fait des pattes d’oies de malade. Mais c’est un peu sexy. Et je pense qu’il m’arrive souvent à moitié inconsciemment d’imiter ce regard de Clint Eastwood. Mais le duel, historiquement c’était pas Clint Eastwood, c’était une ordalie.

Une question d'honneur

Alors Ordalie, c’est un mot que j’adore. Parce qu’on dirait vraiment le prénom d’une jeune fille un peu chic et évanescente. 'Mmm je m’appelle Ordalie...j’aime le mystère'. Mais en fait non bien sûr. Ordalie ça veut dire "jugement de Dieu". Et c’était au Moyen Âge, une façon de déterminer ce que Dieu pensait. Parce que Dieu vous le connaissez. Il est balèze mais disons qu’il parle pas beaucoup. Donc on se débrouille comme on peut pour savoir ce qu’il veut dire.

Il faut donc imaginer un juge du Moyen Âge qui n’arrive pas à déterminer si c’est monsieur X ou monsieur Y qui a commis un crime. Eh bien il organisait un combat entre monsieur X et monsieur Y. Et celui qui mourait dans le combat, eh bien c’était celui qui avait commis le crime. Petit à petit, ensuite, le duel c’est devenu une activité assez répandue chez les hommes à chaque fois qu’ils voulaient laver leur honneur.

Et l’honneur jusqu’à il y a pas si longtemps, c’était quelque-chose de très important qui pouvait se nicher un peu n’importe où. Quand par exemple on avait dit du mal de la mère de quelqu’un. Ou qu’on avait critiqué un type dans les journaux. Ou qu’on avait couché avec la femme d’un autre.

Le 19 ème siècle, âge d'or du duel

Il y a vraiment un âge d’or du duel : c’est le 19ème siècle en France. En partie parce que le 19ème siècle c’est le siècle de l’explosion de la bourgeoisie. C’est à dire des gens riches mais pas nobles. Or les bourgeois à cette époque ils sont un peu complexés, justement par le fait de pas être nobles. Et du coup, ils veulent faire un peu comme les nobles. Et qu’est-ce qu’ils font les nobles historiquement ? Et bien ils se battent en duel.

Et donc au 19ème tout le monde se bat en duel, en particulier avec des pistolets. Les hommes politiques, en particulier, n'arrêtent pas de se battre. Clémenceau par exemple, il s’est battu en duel douze fois. Gambetta, Jean Jaurès, des journalistes aussi…

Mais ce qui est assez fou et que tout le monde ne sait pas forcément, c’est qu’il y avait assez peu de gens qui mourraient dans ces duels. Il y a un sociologue de la fin du 19ème qui s’appelle Gabriel Tarde, et qui a compté les duels en France à partir de ce qui paraissait dans les journaux.

Et il a estimé que le duel ne donnait lieu à une mort qu’une fois sur 30. Donc se battre en duel c’était plus dangereux que de ne pas se battre en duel mais c’était pas non plus ultra dangereux. Pourquoi ? Et bien parce que souvent, on utilisait des pistolets un peu nuls qui étaient pas très précis, on mettait un peu moins de poudre que ce qu’on devait dedans pour que la balle aille moins vite...

"Le ridicule tue plus sûrement que les épées"

Mais il se passe un truc malgré tout ça c’est que, après la Première Guerre mondiale, les gens ont arrêté assez brusquement de se battre en duel. Pourquoi ? Alors pour le savoir je suis allé voir un historien super connu en France qui s’appelle Jean Noël Jeanneney et qui a écrit un livre sur l’histoire du duel. Et Jean-Noël il explique qu'il y a eu un million et demi de morts français pendant la Première Guerre mondiale. Et que dans ces circonstances, le fait de se tuer pour des conneries, ça devient un peu mécaniquement ridicule et de mauvais goût. Et donc ça s’arrête. Enfin ça s’arrête, il y a quand même eu encore quelques duels en France.

Et le dernier des derniers, il a eu lieu en 1967. Et il a opposé le maire de Marseille de l’époque qui s’appelait Gaston Deferre à un député René Ribière. Parce que Deferre un jour à l’Assemblée a dit à Ribière 'Taisez vous abruti'. Et Ribière du coup l’a provoqué en duel. Alors le 21 avril 1967 a eu lieu entre eux, donc, le dernier duel d’honneur connu en France.

C’était dans le jardin d’une maison à Neuilly. C’était à l’épée. Et ça a duré quatre minutes. Au bout de ces quatre minutes, Ribière a reçu une égratignure au bras et ils ont arrêté. Il y a un film du duel, qui d'ailleurs est assez ridicule à voir. Et surtout ce qui est fou c’est de voir que toute la presse a trouvé ça ridicule aussi. Le Figaro par exemple, le lendemain a titré : 'Le ridicule tue plus sûrement que les épées'. Voilà comment l’ordalie a perdu son mystère pour devenir naze."