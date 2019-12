Langouste, poularde et bûche aux fruits : les tendances culinaires du réveillon

Il est temps de choisir son menu et pourquoi pas de se mettre aux fourneaux : le repas du réveillon du 24 décembre approche, et certains savent déjà ce qu'ils vont manger. Foie gras, châtaignes... Interrogée par Europe 1, Valérie a déjà commencé ses préparatifs : "Pour le soir du réveillon, repas léger avec un apéritif un peu musclé. Et après, du homard avec un bouillon corsé au vin rouge".

Deux jours avant le fameux repas, chacun achète ses derniers produits et espère qu'ils plairont à ses convives. "Je viens d'acheter une tranche de terrine de langouste, je voulais la goûter avant de la commander demain pour mes invités", raconte Nicole. Elle prévoit de cuisiner "des poulardes aux marrons et raisins. Peut-être des petites pommes de terre, mais peut-être qu'il y aura assez de marrons : chez moi, ils aiment beaucoup ça, classique pour un repas de Noël !"

Le repas du réveillon, 2ème dépense de Noël derrière les cadeaux

Côté dessert, la tendance n'est en revanche pas aux classiques. Qui dit repas de Noël dit bûche, traditionnellement au chocolat ou au praliné. Mais cette année, ce sont celles à base de mousse de fruits qui cartonnent. "Ce n'est pas de la crème au beurre. On va avoir de la framboise, de la mangue, de la coco", détaille Amélie, employée d'une pâtisserie. "Ce ne sont pas des saveurs d'hiver mais plutôt d'été, plus légères aussi".

Alors que le budget moyen des Français pour Noël a baissé cette année (549 euros contre 571 en 2018 d'après l'enquête annuelle de Cofidis, Rakuten et l'institut CSA), celui du repas du réveillon est stable par rapport à l'année dernière : environ 130 euros par tablée. Soit la deuxième dépense de Noël après les cadeaux !