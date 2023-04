EN DIRECT - Pyrénées-Orientales : plus de 930 hectares de végétation parcourus par un incendie

EN DIRECT

La sécheresse ne cesse de toucher les Pyrénées-Orientales, avec quatre villages privés d'eau potable et des quotas accordés aux habitants. "Un pack d'eau par semaine et par personne", c'est le quota accordé aux citoyens de Bouleternère, Corbère, Corbère-les-Cabanes et Saint-Michel-de-Llotes, communes situées en plein cœur de la plaine du Roussillon. Mais ce dimanche, c'est un incendie de forêt dans ce même département qui s'est déclenché. Peu avant 20 heures, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter que plus de 930 hectares de végétation ont été parcourus par le feu.

Le feu a désormais parcouru plus de 930 hectares dans les Pyrénées-Orientales. 300 personnes ont été évacuées.

Je me rendrai sur place tôt demain matin, pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 16, 2023

360 pompiers interviennent actuellement, ce qui représente la totalité des sapeurs du département. En revanche, des renforts sont attendus et ils devraient être 500 dans la nuit. Pour l'instant, deux habitations ont été touchées par les flammes. 300 personnes ont été évacuées et certaines se sont même réfugiées sur la plage. La mairie demande donc de se rendre au gymnase municipal de la ville de Cerbère pour se mettre à l'abri.

Environ 680 hectares parcourus à 19 heures

Environ 680 hectares de végétation ont été parcourus dimanche dans les Pyrénées-Orientales par un violent incendie attisé par le vent et quelque 200 personnes ont été évacuées par précaution, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture. "Environ 680 hectares ont été parcourus par le feu, 200 personnes ont été évacuées dans le secteur de la commune de Cerbère et 100 personnes confinées", a indiqué à l'AFP la préfecture des Pyrénées-Orientales. Le feu s'est déclaré dans la matinée entre les deux communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer et quelque 360 pompiers étaient mobilisés pour tenter de ralentir sa progression, selon la même source.

L'incendie était attisé par une forte tramontane, 4 Canadair et 2 Dash étaient déployés pour tenter d'y mettre fin, a précisé dans un tweet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il s'agit à l'heure actuelle du plus important incendie de l'année 2023 et il s'est déclenché dans un département particulièrement touché par l'absence de précipitions et la sécheresse des sols. Le département des Pyrénées-Orientales est l'un des plus touchés par la sécheresse. "La reconstitution des stocks d'eau, cruciale en hiver, n'a (...) pas eu lieu et la situation des nappes continue de se détériorer", avait souligné récemment la préfecture. Dans son communiqué, elle précisaait que "ce phénomène qui a démarré en juin 2022, toujours en cours, est le plus long et le plus intense depuis le démarrage des suivis de l'humidité des sols par Météo France en 1959".

Important feu de forêt dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 300 hectares déjà parcourus.

Plein soutien aux 300 sapeurs-pompiers qui sont déployés sur site.

4 Canadairs et 2 Dash sont envoyés en renfort. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 16, 2023

"Un feu d'été"

"On est encore en lutte contre le feu, qui ressemble en tous points à un feu d'été. Avec, à cette heure, 668 hectares qui ont été parcourus par le feu. Les 360 pompiers sont encore en train de lutter pour essayer de protéger des vies, des habitations et limiter les impacts", indique le préfet des Pyrénées-Orientales Rodrigue Furcy. Celui-ci souligne que cet incendie est très difficile à tenir en raison des conditions météo et du vent. "80 km/h de vent depuis ce matin, ce qui empêche l'intervention des moyens aériens pour pouvoir lutter contre ces feux", précise-t-il devant la presse.