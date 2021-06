Procès de Valérie Bacot : "Il faut que notre société soit plus protectrice avec les victimes"

INTERVIEW

Le verdict a provoqué un vif soulagement dans l'entourage de Valérie Bacot, mais aussi au sein des associations engagées contre les violences faites aux femmes. Après avoir été reconnue comme "une victime" par le ministère public, la mère de quatre enfants, âgée de 40 ans, est ressortie libre vendredi de la cour d'assises de Saône-et-Loire après avoir été condamnée à une peine symbolique de quatre ans de prison, dont trois avec sursis, pour l'assassinat de son mari proxénète.

Pour Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes, ce verdict constitue une avancée. "Cela montre une meilleure compréhension de la question des féminicides et des violences faites aux femmes", estime-t-elle au micro d'Europe 1.

"La cour a compris et pris en compte le fait que cette femme se soit trouvée seule face à ce bourreau", dit-elle, rappelant que Valérie Bacot "a essayé de se libérer, mais n'a pas été aidée dans cette tâche". Selon Ernestine Ronai, le cas de Valérie Bacot pose deux questions. "La première qu'on peut se poser est, une fois la porte de la maison fermée, est-ce que l'entourage, les voisins, ne peuvent pas être une aide ?"

Le deuxième élément particulièrement frappant est le manque de vigilance de la justice par le passé. "A 12-13 ans, elle a été violée. Son bourreau a été condamné à une peine faible, seulement pour des agressions sexuelles et non des viols, et il est sorti sans aucun contrôle social ni aucune interdiction d'entrer en contact avec sa victime", déplore Ernestine Ronai. Or, ce genre de faits "continuent à perdurer" à notre époque.

"Les failles restent très importantes"

"Il faut que notre société soit beaucoup plus protectrice avec les femmes victimes de violences", martèle l'invitée d'Europe 1. "Il faut que la société prenne réellement conscience de la dangerosité des hommes violents, et donc de la nécessité de protéger." Sur ce plan, poursuit-elle, "on voit qu'il y a des progrès, mais on voit aussi que les failles restent très importantes... Et pour l'instant, on n'a pas fini de penser la dangerosité."

Et Ernestine Ronai de conclure : "Il faut qu'on entende mieux la parole des victimes, qu'on croit mieux les victimes et donc qu'on les protège mieux."