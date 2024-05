Prix littéraire Europe 1 – GMF : découvrez les nommés de la 5e édition

SPONSORISÉ

Valoriser celles et ceux qui se sont donné pour mission d’aider les autres, telle est l’ambition d’Europe 1 et de GMF. Des trajectoires d’hommes et de femmes passionnés et engagés, qui ont su inspirer de nombreux auteurs, dont cinq ont été sélectionnés pour la cinquième édition du Prix littéraire Europe 1 – GMF. Avant que le jury, composé de personnalités d’Europe 1, de GMF, mais aussi du monde des Lettres et de la Fonction Publique, ne rende son verdict, découvrons les nommés de cette année.

"Monsieur Antoine" de Laurent Malot

À 70 ans, sans prévenir, Antoine Lagadec vend son imprimerie d’Orsay et s’installe à Saint-Ambroise, zone pavillonnaire d’une petite ville du Jura. Que s’est-il passé pour que ce gentleman énergique et rêveur décide soudainement de changer de vie ? À Saint-Ambroise, ville endormie et un peu terne, Antoine rencontrera Faustine et Louise. La première est veuve et n’a plus guère d’illusions sur la vie ; la seconde est en rébellion contre ses parents et se passionne pour la photo. Ensemble, ils s’entraideront et s’ouvriront à de nouveaux horizons, entre regret, rédemption, amitié et espérance.

Un roman qui nous fait voyager, rire et réfléchir sur les belles surprises que la vie peut nous réserver.

"Dans la ville" d’Elodie Fiabane

Personne ne vit nulle part. Pas même Bertrand, Tatiana, Désiré, Mohammed et tant d’autres, ceux qu’on appelle les sans-abris. La narratrice les rencontre, au fond d’un parking, au coin d’une rue ou sous un arbre, pendant que Paris dort. Ce roman nous fait (re)découvrir le revers de nos grandes villes. Les profils représentés sont variés : certains discutent et partagent, d’autres refusent toute aide, mais tous existent et sont là, sous nos yeux. Ils sont le reflet de notre époque et de la fragilité de nos vies.

Dans cet ouvrage, la ville devient un théâtre dans lequel deux espaces cohabitent sans se voir ni presque se toucher. A travers les portraits de ceux qu’on ne voit pas, c’est une ode à la résilience et au courage qui se dessine.

"Blanches" de Claire Vesin

A Villedeuil, aux portes de Paris, l’hôpital voit aller et venir des destins qui s’entremêlent. Une brillante interne en médecine, un chirurgien solitaire, un médecin en pleine fuite en avant, une infirmière trop tendre pour l’âpreté de son poste à l’accueil des urgences… Chacun, avec ses forces et ses faiblesses, tient le coup tant bien que mal, entre joies et échecs, détresse et amour du métier. Mais viendra bientôt une nuit qui bouleversera tout.

Avec ce premier roman poignant, Claire Vesin met en lumière celles et ceux qui se cachent derrière l’hôpital public en France. Elle nous fait entendre la voix vibrante des travailleurs de l’hôpital public, marqués à jamais par le combat ordinaire qu’ils doivent mener pour soigner dignement.

"La Louisiane" de Julia Malye

Paris, 1720. Marguerite Pancatelin, la Supérieure de la Salpêtrière, est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes « volontaires » qui seront envoyées en Louisiane afin d’y épouser les colons français. Parmi elles, trois amies improbables : une orpheline de douze ans à la langue bien pendue, une jeune aristocrate désargentée et rejetée par sa famille et une femme condamnée pour avortement.

Elles ignorent tout de ce qui les attend au-delà des mers. Ces héroïnes animées d’une soif d’amour et de vie devront braver l’adversité, traverser des chagrins d'amour, des naissances et des deuils ; expérimenter la cruauté et les plaisirs inattendus. Et vivre une amitié plus forte que tout.

"Eclipses" de Daphné Vanel

Où vont les autobus quand ils n'ont pas d'itinéraire ? Pourquoi les passagers veulent-ils aller à tel ou tel endroit ? Parfois, en regardant les autres, en les écoutant sans chercher à les juger, le monde change de couleur. Le banal disparait, le rire se mêle aux larmes et les anonymes prennent vie. Chaque personnage a son histoire, ses cicatrices et ses rêves. Daphné Vanel nous invite tout simplement à observer les autres pour mieux les découvrir.

Une histoire qui met au centre l’empathie et la compassion, et nous rappelle que la diversité des expériences est ce qui rend notre monde si riche et complexe.