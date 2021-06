Près de Saint-Tropez, des ânes participent au nettoyage de la célèbre plage de Pampelonne

REPORTAGE

"Allez Ju', allez ! Allez Justin !" Il est 6 heures du matin sur la plage de Pampelonne encore endormie, à Ramatuelle, près de Saint-Tropez. C'est le moment pour Princesse et Justin de démarrer leur journée. Aux côtés de trois agents municipaux, ces deux ânes vont parcourir la moitié des quatre kilomètres et demi du site - rendu célèbre par Brigitte Bardot et le film Et Dieu... créa la femme dans les années 1950 - pour y ramasser les déchets. Une initiative repérée par Europe 1 alors que ce samedi marque la journée mondiale de l'environnement.

"Il y a encore beaucoup de déchets, beaucoup trop"

C'est donc la commune de Ramatuelle qui est à l'origine de cette initiative originale. Pour nettoyer sa plage de Pampelonne, elle a souhaite tester la traction animale et vient ainsi d’adopter quatre ânes pour aider ses agents communaux. Objectif : réduire la présence de véhicules à moteur pour préparer les plages et réduire les nuisances sonores pour les habitants et les touristes.

"L'âne est adapté à travailler au soleil. La chaleur, le sable... Ce n'est pas trop difficile pour lui", justifie Guillaume Olivier qui a été formé au métier d'ânier. "Mais on le fait surtout le matin. On ne peut pas non plus se permettre de slalomer entre les parasols." Quant aux déchets ramassés, il s'agit "principalement de mégots de cigarettes, de petits bouts de plastique, de polystyrène et des déchets de la veille, comme des canettes, des papiers et des gobelets", énumère l'agent municipal. "Il y a encore beaucoup de déchets, beaucoup trop", souligne-t-il.

"Que Pampelonne puisse vivre sa vie d'avant"

Pour l'adjoint au maire de Ramatuelle en charge des travaux, Jean-Pierre Fresia, l'objectif est surtout de faire en sorte "que le nettoyage sur cette page soit apaisé, qu'il n'y ait plus d'engin mécanique, plus de 4x4, plus de gros tracteurs et que Pampelonne puisse vivre sa vie d'avant". Une décision qui semble satisfaire les habitués du lieu. "Tu vois Clément, l'âne nettoie la plage à la place des machines", dit une femme rencontrée par Europe 1 l'enfant près d'elle. "Je trouve que c'est très écologique", lui répond-il. "Franchement, ils ne font pas de bruit. Ça correspond bien à la réhabilitation qu'ils veulent faire pour la plage", confirme une autre femme.

"C'est vrai que s'ils voient des ânes, les mômes, ça va les inciter à ramasser (les déchets) et à aller voir l'âne, c'est sympa", sourit un badaud.