Première baignade pour les aoûtiens : "En voyant la mer, le mode vacances est activé"

REPORTAGE

"Elle est très chaude maman, viens !" Le jeune Loan n'a pas hésité à se précipiter dans l'eau au pied du fort de Brégançon. Lui et sa famille sont des aoûtiens, arrivés hier au camping au bout de sept interminables heures de route. Après l'installation dans le mobil-home dimanche matin matin, ces Isérois habitués de la montagne comptent bien passer un long après-midi à la plage, pour leur véritable premier jour de vacances, qu'ils savourent au micro d'Europe 1.

Mettre les pieds dans l'eau pour acter les vacances

Dernière étape avant le plongeon : badigeonner les enfants de crème solaire. Une fois la protection étalée, les parents peuvent souffler et profiter. "En voyant la mer, c'est le mode vacances activé", témoigne Ludovic, le papa. Même son de cloche pour sa compagne, Nadège : "Le fait de voir la mer et de mettre les pieds dans l'eau c'est vraiment posé, acté."

L'occasion pour ces vacanciers de reprendre de bonnes habitudes. "Hier soir, ça a été apéro, on a mangé ensemble et là ça y est, c'est parti", raconte Ludovic. Emile l’aîné fait des allers-retours entre l'eau et sa serviette. Loan, lui a très vite pris ses marques : "C'est trop bien, j'en ai bien profité déjà et je pense qu'on va bien s'amuser". Le jeune garçon a déjà tout prévu : "Après on va prendre une crêpe au Nutella ici"."Ça ce n'est pas forcément prévu tout de suite", lui répond sa mère, amusée. Loan semble toutefois bien décider à se remplir le ventre.