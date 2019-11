Imane, étudiante, traque les bons plans pour "faire des courses à 10-12 euros par semaine"

Voir cette publication sur Instagram

Mafé poulet Poulet à la sauce arachide. Une recette gourmande et parfumée ✨⁣ ⁣ ⚠️ : C’est une recette facilitée et avec peu de moyens, bien loin du vrai mafé. Si vous avez un peu plus de moyens, n’hésitez pas à regarder les tutos YouTube des chaîne Lyvie’s cooking, Jolof cooking, les ateliers de Iba...pour un mafé plus complet ⁣ ⁣ Temps de réalisation : 30 minutes ⁣ Cours : 5/6 euros⁣ Conservation : Au frigo, la sauce est encore meilleure réchauffée le lendemain ! ⁣ ⁣ Ingrédients : ⁣ - Une cuisse de poulet⁣ - Pâte d’arachide (et pas du beurre) ⁣ - 200gr de coulis/purée de tomates ( ou 2 cuillères à soupe de concentré) ⁣ - Un oignon⁣ - Un kub’or ⁣ - Sel ⁣ - Piment ( + de l’harissa si vous aimez bien le piquant)⁣ - Huile de tournesol⁣ - Riz⁣ ⁣ Matériel : ⁣ Une poêle ⁣ Une casserole ⁣ ⁣ Recettes : ⁣ 1. J’ai d’abord fait cuire mon poulet à l’eau bouillante dans une casserole car mes plaques ne chauffent pas assez pour faire cuire un poulet à la poêle. ⁣ 2. Coupez les oignons en fines lamelles ou en carrés et faites-les frire dans une poêle moyennement chaude avec un peu d’huile. ⁣ 3. Une fois les oignons ramollis, rajoutez le poulet, si vous avez de bonnes plaques, pas besoin de le faire cuire d’abord. Ajoutez de l’huile pour que le poulet puisse dorer. ⁣ 4. Faites frire le poulet ⁣ 5. Une fois le poulet bien frit et doré, rajoutez 200 grammes de coulis de tomates, le cube dilué et 2 verres d’eau. ⁣ 6. Goûtez, si vous sentez que le goût de la tomate est trop prononcé, rajoutez encore un peu d’eau. ⁣ 7. Ajoutez une cuillère à soupe de piment doux, et du sel. Prenez le temps de goûter pour ajuster à votre goût. ⁣ 8. Laissez mijoter à feu moyen 2-3 minutes.⁣ 9. Ajoutez une cuillère à soupe de pâte d’arachide, et mélangez bien pour que ça fonde dans la sauce. Ne rajoutez pas plus de pâte car c’est très fort ⁣ 10. Laissez mijoter une dizaine de minute à feu moyen en mélangeant un peu. ⁣ 11. Accompagnez la sauce avec du riz et c’est fini ! ⁣ ⁣ Le conseil Recettes.echelon7 : Prenez-le temps de goûter pendant la cuisson, ce plat peut vite devenir tres/trop fort si on mets trop de tomates ou de pâtes d’arachides.