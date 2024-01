Pourquoi vous allez recevoir une alerte tsunami ce vendredi si vous habitez dans le Sud

Un test grandeur nature. Ce vendredi 19 janvier, entre 10 heures et 10h30, tous les habitants du sud de la France vont recevoir simultanément une alerte tsunami sur leur téléphone. Un exercice organisé par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud via le système FR-Alert, dans les neuf départements du littoral méditerranéen. Sont concernés les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Lors de l’exercice, un test d’ampleur de #FrAlert est réalisé sur les zones côtières de 9 départements de l'arc méditerranéen.

Suis-je concerné par la réception du message ?

Je me renseigne https://t.co/VBTrHQHPxc



En savoir plus sur ce système d’alerte et d’information

En savoir plus sur ce système d'alerte et d'information

Concrètement, les personnes présentes sur le littoral vont recevoir une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique, et ce, même si leur téléphone est en mode silencieux, détaille le site de la préfecture des Alpes-Maritimes. Cela permettra aux autorités de tester le dispositif FR-Alert, et de sensibiliser la population sur les réflexes à adopter en cas de risque tsunami avéré. Étant donné qu'il s'agit d'un exercice, "la réception de cette alerte ne nécessite aucune action à entreprendre ou comportement à adopter", indique la préfecture.

Un tsunami d'ampleur en Méditerranée dans les 30 prochaines années, selon l'Unesco

Aussi, les services de l'État demandent de ne surtout pas contacter les forces de l'ordre ou les services de secours, et de ne pas relayer de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. Les personnes qui auront reçu l'alerte seront ensuite invitées à remplir un questionnaire de retour d'expérience.

Pas d'inquiétude donc si vous recevez cette notification vendredi. Mais s'il ne s'agit que d'un exercice, selon l'Unesco, la probabilité pour qu'une vague de plus d'un mètre déferle sur les côtes méditerranéennes dans les 30 prochaines années est proche de 100%.