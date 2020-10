Pourquoi le papier à bulles aurait pu ne jamais voir le jour

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, le journaliste David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Lundi, il s'est penché sur le papier à bulles et sur ses débuts plutôt chaotiques. Au départ imaginé comme papier peint, il s'est ensuite transformé, après un échec commercial, en papier de protection pour les objets fragiles. La première version du papier à bulles a été élaboré à partir de rideaux de douches, rapporte David Castello-Lopes.

Le merveilleux papier à bulles

"Vous vous souvenez, qu’ici même, devant ce micro, il y a quelques semaines, j’ai démontré que lorsqu'on tordait les pailles coudées, elles faisaient un bruit différent selon leur taille. J'avais donc dit que j’attendais celui ou celle qui écrirait un morceau de musique dédié à la paille coudée. Il se trouve que cette réalité musicale des pailles coudées s’applique également aux bulles qui constituent le papier d’emballage.

Plus les bulles sont grosses, plus le son qu’elles produisent en éclatant est grave. Plus les bulles sont petites, plus le son est aigu. Cette fois, je ne demande pas un morceau adapté. Je l'ai fait moi-même. Il est exécuté entièrement avec des bruits de papier bulle que l'on éclate. J’ai fait cela dimanche après-midi au lieu d’aller me promener aux Buttes Chaumont. Vous voyez à quel point je prends ma position de chroniqueur à cœur. Tout cela pour dire que le papier bulle, c’est fascinant. Il fait du bruit et c'est un objet qui possède deux vies.

Sa première, sa vie de papier d’emballage, permet à toutes les choses fragiles que l’humanité produit de traverser la planète en gardant leur dignité. La seconde vie du papier à bulle se résume à un accessoire ludico-médical qui permet de se déstresser. Paf, une bulle, et on oublie qu’on s’est fait licencier. Pif une autre, et c’est pas si grave si on a divorcé.

D’où vient cette merveille, le papier bulle ? Jusque dans les années cinquante, quand on voulait protéger des choses que l’on envoyait par la poste, on utilisait du papier journal roulé en boule. Mais cette technique avait l’inconvénient d’être un peu bordélique et de laisser des traces d’encre sur les objets.

Ancien modèle de papier peint

Et puis, à la fin des années 1950, un Suisse qui s’appelait Marc Chavannes et Américain, Alfred Fielding, ont voulu fabriquer du papier peint texturé pour les jeunes branchés. On voit que c’était une autre époque parce que le papier peint était à la mode. En 1957, ils ont eu une autre idée. Ils ont imaginé du papier peint en plastique avec des bulles. Ils ont collé des rideaux de douche en plastique, en les chauffant et en laissant des poches d’air pour que ce soit attirant visuellement. L'échec a été cuisant.

C'est seulement trois ans plus tard, en 1960, qu'ils ont eu l’idée de le vendre comme papier de protection pour envoyer des objets fragiles. Le premier client de Marc Chavannes et Alfred Fielding était IBM qui se servait du papier à bulles pour protéger ses gros ordinateurs très onéreux.

Des quantités astronomiques de papier à bulles

Aujourd’hui, l’entreprise existe toujours. En 2010, elle produisait suffisamment de papier à bulles chaque année pour faire dix fois le tour de la Terre. Voilà pour le fun fact.

Quant au côté ludique et médical du papier bulle, l’entreprise en avait bien conscience. Pendant longtemps et peut-être même encore maintenant, dans certains endroits au siège social de l’entreprise, les employés pouvaient s’isoler pour faire éclater des petites bulles.

Si vous n’avez pas de papier bulle sous la main, sachez qu'il existe une application sur votre téléphone qui permet de percer du papier à bulles virtuel. Elle s'appelle Bubble Wrap. C’est légèrement moins agréable qu’avec du vrai papier à bulles mais aussi c’est moins cher."