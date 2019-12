Pourquoi le Comte de Bouderbala s'appelle-t-il ainsi ?

INTERVIEW

Il se définit comme "une escroquerie aristocratique". Connu du grand public sous le pseudonyme Comte de Bouderbala, Sami Améziane de son vrai nom est pourtant très loin de se prendre pour un membre de la haute société. Invité du "Grand journal du soir" vendredi sur Europe 1, il raconte d'où vient ce nom de scène atypique.

Le Comte aux haillons

"C'est une connerie qui est née de l'époque où j'étais dépressif", raconte l'humoriste actuellement au théâtre parisien Le République, jusqu'au 4 janvier. "Je faisais de la scène slam et on devait prendre un pseudonyme, j'ai choisi celui-là parce que 'bouderbala' en arabe signifie les haillons, les guenilles." Quant au mot "Comte" placé devant, l'origine vient de la ville de naissance de Sami Améziane : "Je viens de Saint-Denis, et c'est un peu la cité des rois de France puisqu'ils sont tous enterrés dans la basilique."

"J'ai donc créé ce personnage de faux noble, un 'aristocrade'", résume-t-il. "C'est une connerie qui est restée, elle n'est pas terrible, je l'avoue. Mais c'est toujours marrant de se faire appeler le Comte."