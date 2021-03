Comment le brownie a révolutionné la cuisine américaine

Cinq minutes de préparation pour un succulent dessert, qui dit mieux ? C'est la promesse jamais démentie du brownie, un gâteau au chocolat et aux noix inventé aux États-Unis à la fin du 19e siècle. La publication de la première recette de brownie est d'ailleurs liée à une innovation majeure dans la gastronomie culinaire outre-Atlantique, comme l'explique Olivier Poels dans l'émission Historiquement vôtre sur Europe 1. Le chroniqueur n'oublie pas non plus de donner les étapes simplissimes de la recette d'un savoureux brownie pour le goûter.

"Il n'y a aucun doute, le brownie vient des États-Unis. Sa première recette transcrite date de 1896, dans un livre qui s'appelle le Boston Cooking-School Cook Book. Pourquoi ce livre est-il révolutionnaire dans l'histoire de la cuisine ? Fannie Merritt Farmer, l'autrice du livre, a créé quelque chose qui paraît évident aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire à l'époque.

Avant Fannie Merritt Farmer, dans les livres de cuisine, on ne faisait jamais mention de mesures exactes. On donnait toujours des indications, comme 'mettez une jolie quantité de beurre'. Elle va introduire la notion de précision dans les livres, avec des températures exactes. Et cela va tout changer. Ce livre va devenir le plus célèbre de tous les livres de cuisine encore aujourd'hui aux États-Unis, avec de nombreuses rééditions. Il va changer la manière dont on va rédiger un livre de cuisine, un genre qui existe pratiquement depuis l'époque romaine, puisqu'on attribue le premier livre de cuisine à Apicius, il y a 2.000 ans.

Deux théories sur l'invention du brownie

C'est Fannie Merritt Farmer qui publie la première recette de brownie. Il y a deux théories qui existent sur sa naissance. La première dit qu'on aurait voulu faire un gâteau au chocolat, mais qu'on aurait oublié la levure. Le gâteau ne serait pas monté et serait resté un peu compact. L'autre théorie concerne le Palmer House, un hôtel chic de Chicago. La femme du patron de l'hôtel aurait demandé un gâteau qui peut se transporter et donc un gâteau un peu compact. Le cuisinier aurait ainsi fait ce gâteau un peu plus dur pour le transporter plus facilement qu'un gâteau au chocolat classique."