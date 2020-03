Pourquoi Hachette a refusé de publier les mémoires de Woody Allen

Assailli de critiques, le groupe Hachette a annulé vendredi la publication des mémoires du célébrissime réalisateur new-yorkais Woody Allen, accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow lorsqu'elle avait sept ans, ce qu'il a toujours démenti. Le livre, censé retracer en détail la vie professionnelle et personnelle du cinéaste de 84 ans, auteur de dizaines de longs-métrages dont les légendaires Manhattan et Annie Hall, devait être publié le 7 avril aux Etats-Unis par une filiale d'Hachette, Grand Central Publishing.

Le frère de Dylan Farrow, Ronan Farrow, apprend que les informations contenues dans le livre de son père n'ont pas été vérifiées. "Hachette n'a pas procédé à des vérifications quant au contenu de ce livre", affirme-t-il. Ronan Farrow soutient que l'éditeur n'a pas contacté sa sœur Dylan pour comparer sa version à celle de son père adoptif, Woody Allen, ce qui est, pour lui, "un manque fou de professionnalisme".

Manque d'éthique et manque de compassion : Ronan Farrow, qui a pris ses distances depuis longtemps avec son père, dénonce l'attitude du groupe. Si Hachette publie les mémoires de son père, le journaliste, prix Pullitzer en 2018 pour son livre sur les dessous de l'affaire Weinstein, menace de ne plus avec travailler avec la maison d'édition.

Deux jours plus tard, ce sont plusieurs dizaines d'employés d'une filiale d'Hachette à New York qui manifestent devant le siège de la maison d'édition pour protester contre la publication des mémoires de Woody Allen. "Nous sommes solidaires de Ronan Farrow, Dylan Farrow et des victimes d'agressions sexuelles", expliquent-ils.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen’s memoir. #HachetteWalkout#LittleBrownWalkoutpic.twitter.com/wTNi3c7gy8