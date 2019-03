Pour ses 50 ans, le marché de Rungis délaisse le crayon derrière l'oreille pour les tablettes : "La digitalisation est la révolution du commerce"

INTERVIEW

Le plus grand marché de gros au monde fête ses 50 ans. Installé au sud de Paris, le marché d'intérêt national de Rungis fête son demi-siècle d'existence ce vendredi, l'occasion pour Europe 1 de faire ses valises pour une édition spéciale en direct des halles, mais aussi de rencontrer le PDG de cette "ville dans la ville", Stéphane Layani.

"Rungis est vraiment un marché moderne". Plus de 9 milliards de chiffre d'affaires, 234 hectares, 1,3 million de consommateurs et 12.000 salariés, le marché de Rungis est loin de l'image du petit regroupement de commerçants qui se réunissent une fois par semaine sur une place de village. Un marché qui a su évoluer au fil du temps. "Rungis est vraiment un marché moderne", se félicite Stéphane Layani, PDG du marché au micro d'Europe 1. "Il ne faut jamais penser au grossiste avec son petit crayon derrière l'oreille, ils sont ouverts aux nouvelles technologies, ils prennent des commandes avec des tablettes, et on va bientôt leur offrir une market place pour qu'ils élargissent le scope de leurs interventions", annonce-t-il fièrement. "La digitalisation est la révolution du commerce dans les 50 ans à venir".

"Evoluer vers les nouvelles technologies". S'adapter aux changements du monde, une idée qui semble bien fixée dans la tête du PDG du plus grand marché d'Europe "On a connu la révolution du charbon, de l'électricité et maintenant c'est l’électronique [...] Il faut adapter les gens aux évolutions modernes, ce n'est pas facile, mais mon projet c'est de les faire évoluer doucement vers les nouvelles technologies", confirme Stéphane Layani. Car c'est peut-être là le secret de la longévité et le succès de Rungis : ne pas se fermer aux innovations. en témoigne l'ouverture en 2015 d'une halle réservée aux produits bios. "Le pavillon bio marche très bien, on voit une croissance entre 20 et 30% selon les entreprises", se réjouit le PDG. "On est même en train d'envisager d'ouvrir une second halle bio avec le président du syndicat des fruits et légumes".

Un rayonnement international. Une recette "originale" qui fait rayonner Rungis bien au-delà des frontières françaises. "A chaque fois qu'une délégation étrangère vient, elle me dit qu'elle veut la même chose dans son pays", confie-t-il au micro d'Europe 1, avant d'énumérer : "On est aux Philippines, on négocie pour trois marchés au Viêt Nam, au Kazakhstan, au Bénin et peut-être même un projet en Hongrie".