Pour Luc Ferry, "la foi et la science sont antinomiques"

INTERVIEW

Dieu existe-t-il ? C'est l'une des questions sur lesquelles les philosophes se sont le plus arraché les cheveux. Michel-Yves Bolloré, co-auteur avec Olivier Bonnassies de Dieu - La science - Les preuves : L'aube d'une révolution et le philosophe et l'essayiste Luc Ferry étaient invités ce vendredi sur Europe 1 et ont débattu de cette question cruciale.

Pas de raisonnement scientifique chez Jésus

"Si on pouvait prouver l'existence de Dieu, les religions disparaîtraient puisque par définition, la foi et le savoir son antinomiques", explique Luc Ferry, qui a d'ailleurs écrit un livre sur la signification du message de Jésus. "Ce qui est intéressant dans l'attitude de Jésus, c'est qu'à aucun moment il ne fait appel à un raisonnement ni scientifique, ni logique, ni mathématique pour prouver qu'il est le fils de Dieu. Ce qu'il demande, c'est la confiance, c'est la foi. La science peut poser les questions, mais pas donner les réponses."