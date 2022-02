Pour le premier jour des vacances, certains choisissent la mer du Nord

REPORTAGE

Sur la digue de Malo-les-Bains , Véronique et Thierry, écharpe autour du cou et bonnet sur la tête. Ils sont accompagnés de leurs deux enfants Enzo et Goan qui dévoilent le programme des vacances. "On va jouer dans le sable", explique le premier. Son frère ajoute : "On va visiter les dunes, manger dans plusieurs restaurants." L'objectif pour cette famille originaire de Cambrai est de décompresser. "Nous travaillons dans un Ehpad avec mon épouse", raconte le père, Thierry. "On a eu deux ans assez difficiles donc on en profite." D’autant plus que leurs dernières vacances remontent à début 2020, avant la pandémie de Covid-19 .

Se laisser aller

Un peu plus loin dans le camping municipal de Malo-Les-Bains, Marc et son épouse, découvrent leur hébergement. Ces deux Belges viennent de Charleroi et espèrent pouvoir se reposer. "Ma femme travaille en milieu hospitalier, elle a vécu des choses difficiles. Là, on veut décompresser et pourquoi pas, s’il fait beau, se mettre sur la plage, écouter les vagues, se laisser aller tout simplement", souligne Marc.

Éviter la foule également et peut être pratiquer la randonnée à pied ou en vélo. Cette activité est d’ailleurs très prisée pendant les vacances de février selon les offices de tourisme.