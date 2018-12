Pour l'archevêque de Paris, "les musulmans ne comprennent pas la laïcité"

INTERVIEW

Emmanuel Macron s’est engagé à construire un islam de France afin de lutter contre l’intégrisme islamiste. Une ambition qui pourrait notamment passer par une modification de la loi de 1905. "Les musulmans sont persuadés que l'on ne peut pas parler de Dieu en France. Ils ne comprennent pas la laïcité. Pour eux, c'est l'interdiction de parler de Dieu", constate Michel Aupetit, archevêque de Paris, invité dimanche du Grand Rendez-Vous Europe 1/CNews/Les Echos.

"Les questions de fond". Pour ce membre du clergé, organiser un débat œcuménique apportera une réponse plus efficace à la radicalisation qu'une structuration de l'islam. "Plus on négociera avec les officiels, plus il y aura des officines clandestines", assure-t-il. " "C'est à cela que nous devons nous attaquer. Comment peuvent-elles naître ? Comment nous pouvons – et je pense que les musulmans sont prêts à le faire – réfléchir sur des questions de fond ?"

"Ce ne sont pas les questions juridiques ou administratives qui vont régler les problèmes de religion", assure ce prêtre. "Il faut se réunir, discuter avec eux et réfléchir sur le fond : qu'est-ce que l'homme, quelle est sa relation à Dieu ?", interroge-t-il encore.