Pneus hiver : la sécurité en toute saison

>> Cet article est sponsorisé par Norauto

Pneus hiver, pneus quatre saisons ou chaines ? La loi Montagne a pour but de renforcer la sécurité sur les routes françaises, et Norauto se place en partenaire du quotidien des automobilistes. Dans une Social Room sur les réseaux sociaux d’Europe 1, Stephan Costa, responsable de marché pneumatique chez Norauto et Henrique Esteves, directeur du centre Norauto de Fâches Thumesnil ont détaillé les enjeux de cette loi et partagé leurs conseils pour rouler sereinement cet hiver.

La loi Montagne : s'informer pour s'équiper en conséquence

Du 1er novembre au 31 mars, les automobilistes résidant ou circulant dans certaines zones de France devront être munis de l’un des dispositifs suivants : pneus hiver, pneus quatre saisons ou chaines ou chaussettes. La loi Montagne s’applique dans trente-quatre départements dont certains massifs des Pyrénées, du Massif Central, des Alpes, de Corse ou du Jura. Les automobiles, camions, camping-cars, autobus et poids lourds sont concernés.

Cette loi répond avant tout à un enjeu de sécurité routière. La France étant très vallonnée, l’objectif est de permettre à tous les automobilistes de circuler en sécurité.

Pour s’équiper, trois possibilités : - Les pneus hiver, qui fonctionnent bien quand il fait moins de sept degrés - Les pneus quatre saisons, une solution polyvalente pour toute l’année - Les chaines ou chaussettes, à garder dans son coffre et à utiliser ponctuellement

A chaque automobiliste sa solution

Pour choisir le bon équipement, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Ainsi, un automobiliste roulant peu, habitant une zone tempérée et ne se rendant pas à la montagne pourra garder ses pneus été toute l’année. Les pneus quatre saisons conviendront à quelqu’un qui roule beaucoup et se rend régulièrement dans des zones froides. Une personne habitant dans une station de ski devra quant à elle avoir des pneus hiver et faire le changement avec les pneus été. Le mieux reste de demander conseil à un professionnel de l’automobile.

Enfin, les chaînes et chaussettes correspondent plutôt à une utilisation ponctuelle. Afin d’éviter d’en acheter, Norauto propose de les louer.

Un enjeu de sécurité routière

L’an dernier, une étude du syndicat du pneumatique indiquait que 75% des Français connaissaient la loi Montagne. Bien que 90% d’entre eux pensent que les conditions hivernales n’ont pas d’impact sur leur conduite, 80% estiment que la loi va réduire les accidents. À partir du 1er Janvier, les automobilistes qui ne la respecteront pas pourront être verbalisés d'une amende de 135 euros.

En parallèle, les experts Norauto encouragent à adopter de bons réflexes : contrôler ou faire contrôler ses ampoules, ses phares anti-brouillard, la pression des pneus… sans oublier la batterie, car le froid peut être fatal pour une batterie déjà fatiguée. En somme, anticiper les risques pour aborder l’hiver sereinement.

Retrouvez toutes les informations sur la loi Montagne ici et l’ensemble de l’étude du syndicat du pneu ici.