Plus d’un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture

Visiblement, les Français ne sont pas encore tous convertis à l'écologie. Selon une enquête publiée ce jeudi 1er août par Vinci Autoroutes, et réalisée par Ipsos, Plus d’un Français sur trois admet jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture.

37 % des sondés déclarent avoir, au moins une fois, jeté des déchets par la fenêtre contre 33% en 2018. Parmi les moins bons élèves : les jeunes âgés de 16 à 24 ans selon l’étude.

Des déchets à l'impact ravageur pour l'environnement

Ces constats sont d’autant plus préoccupants que la présence de déchets sauvages aux abords des routes et autoroutes a un impact délétère sur l’environnement avec de la pollution mais aussi des incendies. De plus, les agents routiers récupèrent 25 tonnes chaque jour. Des gestes dangereux pour la sécurité des usagers et du personnel autoroutier.

Vinci rappelle par un tweet qu'il y a des poubelles sur les aires d'autoroutes toutes les 6 minutes de trajet.