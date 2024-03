Plus de 60.000 enfants vivent en famille d'accueil, selon une étude de la Drees

Plus de 60.000 enfants vivaient en famille d'accueil en 2019 en France métropolitaine, selon une étude de la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux (Drees) publiée jeudi. Ces jeunes y sont accueillis pour leur grande majorité au titre de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), mais également au titre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique ou médico-sociale.

Au total, ils étaient 60.100 en 2019 tandis que le nombre de ménages d'accueil s'élevait lui à 25.600, soit 2,35 enfants accueillis par ménage en moyenne, précise l'étude de la Drees. Dans le détail, les enfants ou jeunes adultes de moins de 21 ans vivant en famille d'accueil ont 10,3 ans en moyenne - ils sont près d'un tiers à appartenir au groupe d'âge des 11-15 ans.

Le profil des familles d'accueil

"La sous-représentation des 18-20 ans peut s'expliquer par le fait que, jusqu'en 2022, les départements n'étaient pas tenus de proposer un accompagnement, ni aux jeunes majeurs concernés par une mesure de protection de l'enfance pendant leur minorité, ni à l'ensemble des jeunes majeurs en difficulté sociale et familiale", souligne la Drees. Les garçons constituent, eux, 53 % de ces jeunes.

Quant aux ménages d'accueil, il s'agit majoritairement des couples, avec enfant(s) (53%) ou sans enfant (32%), et qui vivent dans des maisons. Les Hauts-de-France concentrent à eux-seuls plus d'un sixième (10.400) des enfants vivant en famille d'accueil. Viennent ensuite la Nouvelle-Aquitaine (6.400) et l'Occitanie (6.000). À l'inverse, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (2.700) et Centre-Val de Loire (3.000) sont celles qui en comptent le moins.

29% ont obtenu leur bac

Concernant le niveau de diplômes et d'études, seuls 29% des jeunes vivant en famille d'accueil et âgés de 18 ans (donc en âge d'être reçus au baccalauréat) ont un diplôme équivalent ou supérieur au bac, contre 60 % des jeunes de l'ensemble de la population du même âge, relève l'étude. Parmi les jeunes confiés non bacheliers, 26% détiennent un CAP ou un BEP, contre 15% dans la population générale.

"Ces écarts reflètent les trajectoires scolaires moins linéaires des enfants vivant en famille d'accueil, et peut-être leur 'choix' de suivre des formations courtes et professionnalisantes dans la perspective d'obtenir une indépendance financière plus rapide", selon la Drees.