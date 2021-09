Le groupe Pluralle recrute 600 personnes en CDI ou indépendants partout en France

C'est une entreprise française qui grandit et qui a besoin de se renforcer. Le groupe Pluralle, spécialisé dans la gestion du patrimoine dans les métiers de l'immobilier, ouvre "600 postes, voire davantage" dès maintenant et partout en France. Son président Julien Joubert, à la tête de 450 salariés, a détaillé ces offres mercredi dans l'émission La France bouge. Il s'agit précisément de postes en CDI ou des indépendants.

Des profils féminins et masculins

"Cela concerne tous les futurs talents. On recherche des négociateurs immobiliers pour la marque Lifestone, des directeurs d'agence dans de nombreuses régions, des courtiers pour notre filiale Privilège Courtage, des directeurs d'agence de courtage et des consultants en gestion du patrimoine pour la marque Quintésens", énumère-t-il, appuyant sur la quête de profils féminins et masculins.

Julien Joubert n'a pas déterminé le nombre exact de postes en CDI ou d'indépendants en raison du domaine particulier de ces métiers. "Les deux options sont possibles. Ce sont des métiers où il n'y a pas forcément des horaires de bureau, mais où on est amené à se déplacer chez les particuliers", explique-t-il. "Les amplitudes horaires sont également assez larges", indique-t-il sur Europe 1. Le groupe recherche des candidats avec ou sans expérience puisqu'un parcours de formation existe au sein de l'entreprise.