Pluie-inondation : la Savoie et la Haute-Savoie placées en vigilance orange

Météo-France a placé vendredi en vigilance orange pluie-inondation la Savoie et la Haute-Savoie, où de forts risques de déclenchement d'avalanches au passage de skieurs sont par ailleurs signalés en altitude. Une perturbation donne des cumuls de pluie importants sur les versants ouest des Alpes du Nord (et du Jura et des Vosges dans une moindre mesure) et une "nouvelle salve de pluies plus soutenues est actuellement située sur le Centre-Val-de-Loire et se dirige vers la façade est du pays", annonce Météo-France.

De 25 à 50 mm de précipitations sont déjà tombés depuis jeudi soir sur les massifs savoyards avec une limite pluie/neige vers 2.300 mètres, selon le bulletin. "Si la confiance est plutôt bonne concernant les quantités de pluies prévues, l'incertitude concerne la contribution de la fonte du manteau neigeux présent au sol au dessous de 1.800 à 2.000 mètres" en raison de la douceur des températures, souligne-t-il.

Noël sous la neige

Les massifs les plus élevés comme le Mont-Blanc, le Beaufortain et la Haute-Tarentaise sont les plus affectés par les fortes précipitations. "Le manteau neigeux se tasse et fond, donc on a la fois les quantités de précipitations et un apport d'eau venu de la fonte", explique à l'AFP Sophie Tessier, directrice adjointe au centre météorologique des Alpes du Nord. "Ça ruisselle à la surface du manteau neigeux et ça gorge les petits torrents de montagne de moyenne altitude".

"Pour la majorité des stations de montagne, ce n'est pas bon du tout parce qu'il n'y aura pas de regel cette nuit et cette neige humide va rester humide et difficilement skiable", relève-t-elle. Actuellement, la couche de neige, assez faible, s'élève à environ 20 cm à 1.500 m, à 50-60 cm à 2.000 m, et s'échelonne entre 60 et 120 cm à 2.500 mètres. Nombre de stations de ski n'ont encore ouvert que partiellement leurs domaines. Une grande partie des massifs des Alpes du Nord présente par ailleurs de forts risques d'avalanche (niveau 4 sur une échelle de 5) au-dessus de 2.000 mètres d'altitude.

Météo-France met en garde dans un communiqué spécial contre un "fort risque de déclenchement d'avalanches au passage de skieurs dans les Alpes du nord ce samedi" et recommande "la plus grande prudence aux randonneurs pour ce week-end de Noël". "En dessous de 2200/2500 m, la neige est humidifiée, parfois en profondeur, le skieur pourra, dans les pentes les plus raides emporter sous ses skis, tout ou partie du manteau neigeux en place", indique l'institution. Le manteau neigeux devrait progressivement se stabiliser à partir de dimanche aux moyennes altitudes grâce à un regel nocturne.