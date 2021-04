Plaidoiries nocturnes, la nuit du podcast Mon Client et moi mercredi soir

ÉVÉNEMENT

Cette nuit de Plaidoiries Nocturnes, présentée par Christophe Hondelatte, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir huit des épisodes de la création originale Mon Client et moi. Une balade nocturne dans les coulisses de la justice et dans la tête des avocats pénalistes.



De 1h du matin à 5h dans la nuit de mercredi à jeudi, les auditeurs seront tenus en haleine par ces récits chargés d’émotions et bouleversants, racontés par ceux qui les ont vécus. Des récits intimes, parfois politiques, pour approfondir la relation très particulière entre un avocat et son client.

Une nuit à écouter en direct sur Europe 1 et sur Europe1.fr. Et vous pouvez réécouter les épisodes des deux saisons de Mon Client et moi en replay et podcast ici.