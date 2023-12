Pintade en croûte de pâte à sel de Sonia Ezgulian

La cheffe et autrice Sonia Ezgullian vous propose sa version de la pintade de Noël : cuite en croûte de pâte à sel et accompagnée de carottes et de pommes de terre. Un délice pour un minimum d'effort !

Ingrédients

Pour 6 personnes

1 pintade

8 pommes de terre rattes du Touquet

4 carottes

4 gousses d’ail

1 oignon violet

2 pincées de curcuma

Pour la pâte à sel

500 g de farine

500 g de gros sel

2 blancs d’œuf

10 cl (100 g) d’eau

4 pincées de thym effeuillé

Épluchez l’oignon, les pommes de terre et les carotte. Plongez les pommes de terre dans une casserole d’eau avec le curcuma. Faites précuire 10 minutes et laissez colorer dans l’eau de cuisson le temps de faire le reste de la recette. Coupez les carottes en tronçons et l’oignon en quartiers.

Préparez la pâte à sel : mélangez la farine, le gros sel, les blancs d’œufs, le thym et l’eau. La pâte doit être assez souple à travailler. Etalez deux disques de pâte, déposez l’un deux sur une feuille de papier sulfurisé. Déposez la pintade, assaisonnez-la de poivre uniquement. Glissez dans la pintade les pommes de terre colorées au curcuma, les carottes, les quartiers d’oignon, les gousses d’ail en chemise (c’est-à-dire sans les éplucher).

Recouvrez de pâte et scellez les deux morceaux de pâte en pinçant les bords. Récupérez les parures de pâte, étalez-les à nouveau et découpez des décorations : plumes, fleurs, feuilles, etc. Badigeonnez-les d’un peu d’eau et fixez les décorations sur la croûte la pintade. Vous pouvez préparer la pintade quelques heures à l’avance. Préchauffez le four à 180°C. Enfournez la pintade 1 h 30.

Sortez la pintade du four, laissez-la reposer 15 minutes, découpez délicatement un couvercle et présentez la pintade (et ses effluves parfumés) aux convives ; retirez le reste de la pâte à sel, découpez la pintade et répartissez les morceaux avec les légumes cuits.