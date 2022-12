Pierre Manent déplore que la laïcité soit devenue une «tyrannie ridicule»

En ce jour de réveillon de Noël, Pierre Manent était l'invité du Grand Rendez-Vous d'Europe 1 et CNews pour parler de la chrétienté. Face à Sonia Mabrouk, le philosophe a déploré que la laïcité soit devenue une "tyrannie ridicule".

"Moins le christianisme est présent, plus on traque le moindre signe de présence chrétienne"

"Tout signe religieux, surtout chrétien, est jugé attentatoire à la laïcité", assure Pierre Manent. "Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que moins l'Eglise est présente, moins le christianisme est présent, plus on traque le moindre signe de présence chrétienne", poursuit-il. Le philosophe prend deux exemples pour illustrer son propos : le déplacement d'une statue de Saint Michel et le retrait d'une croix sur une statue de pape, "comme si il y avait quelque chose d' attentatoire à je ne sais quoi dans la présence d'une croix dans l'espace public".

"Une interprétation de plus en plus ridicule de la laïcité"

Pour Pierre Manent, ces actes relèvent d'une "interprétation de plus en plus exagérée, franchement de plus en plus ridicule, de la laïcité". Comment expliquer cette nouvelle "tyrannie" ? "Un des ressorts de ce développement, bien entendu, c'est que l'institution, une grande partie de l'opinion, disent 'Si nous voulons faire face aux problèmes posés par l'islam, surtout, montrons notre impartialité en réprimant toute manifestation ouvertement'", analyse Pierre Manent.