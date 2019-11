Pierre Joxe accusé d'agression sexuelle : l'avocate de la plaignante parle d'"assauts" quotidiens

Pierre Joxe est visé par une enquête du parquet de Paris depuis mercredi : après des accusations d'attouchements à l'opéra par une jeune femme qui n'a pas déposé plainte et qu'il poursuit en diffamation lundi prochain, l'ancien ministre de l'Intérieur aurait, selon l'avocate de Ritha, âgée de 40 ans et employée comme aidante auprès de sa femme mourante, pratiqué des "assauts" sexuels "quotidiennement", comme elle l'explique jeudi matin au micro d'Europe 1. La plainte concerne des faits d'agressions et de harcèlement sexuel.

Il "soulevait son tee-shirt"

"Ç'a commencé par prendre ses mains et les caresser", raconte Me Laurence Cechman, l'avocate de Ritha. "Ç'a ensuite été des contacts en lui mettant des mains aux fesses, en touchant ses seins, en soulevant son tee-shirt. C'est également prétexter de lui parler de l'état de santé de sa femme pour tenter de l'embrasser."

Pierre Joxe nie les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire. Mais pour Me Laurence Cechman, le doute n'est pas permis : "Il y a pas de témoins directs des scènes de harcèlement et d'agressions sexuelles, mais en recoupant les confidences de ma cliente, on arrive à la certitude que Monsieur Joxe a pratiqué du harcèlement sexuel quotidiennement", assure-t-elle.