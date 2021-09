Philippe Croizon, bientôt sur orbite grâce à SpaceX ?

Après la traversée de la Manche et le rallye Dakar, une virée dans l'espace ? C'est en tout cas le rêve de Philippe Croizon, amputé de ses jambes et de ses pieds après avoir été électrocuté à l'âge de 25 ans. L'aventurier est en ce moment aux Etats-Unis, et va assister à la première mise en orbite pendant plusieurs jours d'une capsule avec des touristes à bord. Une première étape avant son propre départ. Il pourrait ainsi devenir le premier handicapé à aller dans l'espace grâce à son amitié avec Elon Musk.

>> A ECOUTER - Philippe Croizon, le retour à la vie

Prise de contact via Twitter

C'est Philippe Croizon qui a lancé un défi au célèbre patron de SpaceX, Elon Musk, sur Twitter. "J'ai fait un tweet à Elon Musk : 'J'ai pas de bras, pas de jambes, je suis un aventurier, envoyez moi dans l'espace'. Quelques heures plus tard, Elon Musk me répond et me dit 'Promis je t'envoie dans l'espace'. J'espère vraiment être le premier para-astronaute de l'histoire."

Le handicap de l'aventurier pose un défi de taille cependant. Elon Musk aurait demandé à Philippe Croizon de prévoir quelque chose pour qu'il s'accroche dans la capsule. "On a réfléchi à des prothèses", a-t-il expliqué. "J'arrive avec des idées, pour que ce soit réalisable".