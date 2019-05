Perpignan : diffusion du portrait-robot d'un homme qui a tenté de jeter un enfant d'un pont

La Brigade de Protection des Familles de la police de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a diffusé vendredi le portrait-robot d'un homme qui aurait tenté de jeter un enfant d'une dizaine d'années du haut d'un pont, rapporte L'Indépendant.

Un homme ne parlant pas très bien français

En fin d'après-midi lundi dernier, un homme aurait agressé un enfant avant d'essayer de le jeter du haut d'un pont de Perpignan. Il aurait pris la fuite à l'approche de témoins. La personne recherchée est un homme de type européen, entre 30 et 40 ans, mesurant environ 1,70 mètre. De corpulence moyenne, il a les yeux foncés et des cheveux grisonnants. Il porte une sacoche banane noir portant la mention "The Forth" et ne parle pas très bien français.

Toute personne susceptible de fournir des informations aux enquêteurs est priée de contacter l'hôtel de police de Perpignan au 04.68.35.70.00.