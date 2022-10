Pénurie de carburant : pour la Toussaint, les locations de voitures électriques explosent

Les vacances de la Toussaint démarrent ce vendredi soir et malgré les pénuries d'essence, les Français n'ont pas renoncé à partir en voiture ce matin. Encore 17% des stations sont privées d'au moins un carburant sur le territoire, mais plus de 30% encore en Bourgogne Franche-Comté ou 25% en Île-de-France ou en Auvergne Rhône-Alpes. Pour contourner cette difficulté des pénuries, les Français vont donc tester en masse la voiture électrique. Les loueurs ont eu beaucoup plus de demandes pour ces vacances de la Toussaint.

Rassurer les clients

Plus 50% en région parisienne, plus 30% sur toute la France. L'effet pénurie a été très net chez Sixt, qui possède l'une des flottes les plus électrifiées du pays. Même si le seul regret de Marc Aubrée, le directeur général du loueur, c'est de ne pas avoir eu plus de voitures électriques pour répondre à cet afflux. "On a clairement vu des nouveaux clients arriver qui, comme beaucoup pour les véhicules électriques, sont inquiets et il faut les rassurer. Il faut donner les clés pour sélectionner le bon modèle. On a 600 personnes qui ont bénéficié d'une formation pour justement accompagner mieux les clients dans cette démarche."

Rassurer, c'est aussi l'objectif de Virtuo, ce loueur sans agence où tout se fait via une application. Karim Kaddoura, le cofondateur, a vu les locations électriques bondir de 50% ces dix derniers jours. "L'application vous dit tout : comment recharger votre voiture et où. Et quand vous la restituez, tout est inclus. C'est la vraie différence avec une voiture thermique. Vous n'avez pas besoin de ramener la voiture avec son plein, en tout cas à 100% de sa batterie pleine, puisqu'on s'en occupe pour vous." Et le phénomène touche aussi ceux qui louent entre particuliers, plus 20% sur la plateforme OuiCar depuis le début du mois.