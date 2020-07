Penser à l'autre, penser à soi, penser coquin : les clés pour entretenir la libido

Penser à son partenaire, penser à soi, pensées érotiques. Dans l'émission Sans Rendez-vous, sur Europe 1, le docteur Damien Mascret donne des pistes de réflexion pour entretenir la libido au sein d'un couple. Ce triangle est selon lui nécessaire à l'équilibre sexuel du couple.

Penser amoureusement à son partenaire

"Entretenir sa libido, ça se passe d’abord entre les oreilles. Il y a trois sortes de pensées à avoir. Tout ne dépend pas que de vous, mais vous pouvez faire quelque chose, à commencer par s'occuper de penser à son partenaire. Au début d'une relation, neuf fois sur dix, on a des pensées positives, érotiques, et une fois sur dix, ce sont des pensées plus neutres. Au fil des semaines, c'est l'inverse qui se produit. Ce n'est pas grave, mais l'essentiel est de savoir contrebalancer. Donc prenez l'habitude de penser aux qualités et à ce que vous avez aimé la veille chez votre partenaire."

Penser à soi, et à ses sensations

"Penser à l'autre est un préalable indispensable, mais il y a un autre conseil important. C’est Guillaume Grand qui vous l’explique dans sa chanson Toi et Moi : "Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable et prendre un peu l'air. Sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'ensabler le corps" Il faut penser à soi penser à ses sensations, il faut être dans l'instant. Pour être bien dans sa relation, il faut être bien dans son propre corps. C’est pour ça que c’est important d’avoir tous les jours un peu de temps pour soi. Et pour soi seulement."

Pensées coquines

"Dans notre vie sociale, on est habitué à chasser de notre esprit les pensées érotiques quand ce n’est pas le moment. Si notre pensée est une petite scène intérieure, quand ces pensées érotiques arrivent, il ne faut pas les chasser, il faut les laisser gambader sur cette scène intérieure. Vous pouvez aussi vous laisser fantasmer, ce qui va nourrir la partie du cerveau qui correspond à l'excitation. Tout cela va nourrir l'imaginaire érotique, lequel est comme des bambous, il faut l'arroser souvent pour qu’il grandisse."