Pêcherie et balade en vieux gréement : nos conseils pour visiter la Loire-Atlantique

C'est un des joyaux de la Loire-Atlantique, à mi-chemin entre les influences bretonnes et vendéennes : le Pays de Retz. Ce territoire s'étend dans le sud-ouest du département, et regorge de richesses. Le chroniqueur de l'émission Et si on partait ? sur Europe 1, et auteur au Lonely Planet, Jean-Bernard Carillet, partage ce jeudi ses bons plans pour profiter au mieux, de la côte de Jade aux stations balnéaires, en passant par Nantes.

La côte de Jade, un joyau

Pornic offre un très beau cadre pour une baignade. Crédit photo : LOIC VENANCE/AFP

Le premier endroit où il faut poser ses valises est la côte de Jade, nom donné en raison de la couleur de l'eau, qui abrite de très belles stations balnéaires comme Pornic. Et si vous voulez vivre une expérience authentique et ludique, vous pouvez louer une pêcherie le temps d'une journée ou d'un weekend. Les pêcheries sont d'étonnantes cabanes en bois sur pilotis qui sont construites sur une partie du littoral pour faciliter la pêche. C'est le gîte parfait, aussi bien entre amis qu'en famille ou en couple.

Sorte de cocon rustique - sans eau, électricité, ni WC - mais douillet, une pêcherie offre le privilège d'une vue imprenable sur l'océan et sur l'estuaire de la Loire. On se sent coupé de la civilisation et le bruit régulier des vagues devient notre seul compagnon. L'impression de changer de monde est réelle. Et si vous avez une fringale, vous n'avez qu'à actionner manuellement un treuil qui fait descendre un filet dans l'eau, le carrelet. Avec un peu de chance, vous pourrez remonter des éperlans, des soles, ou encore des mulets. Il n’y a plus qu’à les faire griller et les savourer à la bonne franquette dans ce cadre incomparable.

Autre lieu pour profiter de congés au calme, le parc de Brière, au nord de Saint-Nazaire. Ici, l'ambiance est bucolique avec des canaux, des marais, des roselières et des tourbières. Il est possible de faire promenades en barque, à pied ou même à vélo. L'occasion de découvrir les maisons typiques du village de Kerhinet, avec leurs toits de chaume. On peut même y dormir pour que l'expérience soit complète.

Les marais salants de Guérande

Toujours dans l'optique de profiter de paysages à couper le souffle, il faut absolument passer par Guérande et ses marais salants. En vous offrant les services d'un guide, vous pourrez découvrir ce fascinant damier liquide et l'univers des paludiers. Plusieurs balades sont possibles, mais je recommande celle qui se fait au clair de Lune. Une véritable expérience sensorielle dans le grand calme du soir avec marche au crépuscule, coucher de soleil et retour à la lampe de poche. Elle est organisée trois fois par semaine au mois d'août.

LU et les Machines de l'île

L'éléphant peut même arroser les passants. Crédit photo : FRANK PERRY/AFP

Pour des vacances un peu plus citadines, Nantes est une étape à ne pas rater. Les nostalgiques peuvent aller visiter les anciennes biscuiteries LU, un site devenu depuis 2001 un espace d'exposition baptisé Lieu Unique. Et n'bouliez pas de monter en haut de la tour LU, pour admirer le panorama et notamment la vue sur le château des Ducs de Bretagne.

Autre endroit incontournable de Nantes, les Machines de l'île, situé sur les quais de l'île de Nantes. Impossible de passer à côté de ces extraordinaires sculptures vivantes en métal et en bois, des animaux géants articulés comme l'éléphant de 12 mètres de haut qui peut accueillir 49 passagers sur son dos. Une expérience qui se double de la visite des hangars et anciens chantiers navals où sont construites ces œuvres à mi-chemin entre l'univers de Jules Verne, et celui de Léonard de Vinci.

Une balade en vieux gréement

Mais la côte de Jade offre aussi des stations balnéaires, La Baule ou encore Piriac-sur-Mer, un peu plus au nord. Attention toutefois si vous vous rendez dans cette dernière, le littoral y est plus rugueux. Pas de longues plages ici, mais une succession de petites falaises ocres qui laissent parfois un peu de place pour quelques étendues de sable. Le village vaut aussi le détour avec ses belles habitations en granite plein d’hortensias et de roses trémières. Ce sont un cadre de vie et une ambiance très colorée, qui ont séduit de grands artistes, comme Zola ou Daudet.

Le coucher de soleil de Piriac-sur-mer ne vous laissera pas indifférent. Crédit photo : LUDOVIC MARIN/AFP

Et si l'envie de prendre un grand bol d'air pur vous prend, optez pour une balade à bord du Grand Norven, un vieux gréement symbole de la ville. Un ancien sardinier à voile qui est la réplique des bateaux qui voguaient au large de la côte pendant la première moitié du 20ème siècle.