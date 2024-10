Paul Watson : le militant écologiste peut-il obtenir l’asile politique en France ?

Paul Watson va-t-il bientôt trouver l'asile en France ? L'homme âgé de 73 ans et fondateur de l'ONG Sea Shepherd est a été interpellé et est actuellement derrière les barreaux au Groenland depuis juillet dernier. Sa détention provisoire doit prendre fin ce mercredi. Il est notamment sous une notice rouge d'Interpol de 2012 émise par le Japon qui accuse le militant de dommages et de blessures lors d'une action contre l'un de ses navires en 2010, qui chassait alors les baleines en Antarctique.

Depuis, l'équipe de Paul Watson alerte sur le cas, estimant que le défenseur écologiste n'aura pas de procès équitable au pays du soleil levant. Alors, la semaine dernière, dans une lettre adressée au président de la République Emmanuel Macron, Paul Watson a demandé "l'asile politique" en France, estimant que le Japon le "persécute" pour un motif "politique et non judiciaire".

Quid de la faisabilité ?

Le fondateur de l'ONG de protection des océans n'a pas hésité à faire référence à Jules Verne et au commandant Cousteau pour souligner la relation spéciale qu'entretien la France à l'océan, soulignant les efforts de l'Hexagone pour préserver la vie sous-marine, pour ce pays qui possède le deuxième espace maritime mondiale. De quoi le pousser à demander l'asile politique en France le 10 octobre dernier.

Mais Paul Watson peut-il réellement parvenir à ses fins ? La question est entière, alors que jeudi dernier, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon assurait que la question n'était pas encore tranchée. Le lendemain, c'était au tour du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de questionner la faisabilité de la demande d'asile, expliquant qu'"en principe, une demande d'asile ne peut être faite que sur le sol du pays dans lequel cette demande est faite".

Contourner la demande d'extradition

Interrogé sur le sujet, l'avocat William Bourdon au barreau de Paris assure que Paul Waston est éligible à l'asile politique. "Paul Watson s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle les grands défenseurs de la liberté qui peuvent bénéficier de l'asile constitutionnel", a-t-il estimé lors d'une interview accordée à nos confrères de Franceinfo. "La France s'honorerait en accordant cet asile", a-t-il ajouté.

Sea Shepherd espère maintenant une réponse positive. L'acceptation de l'asile politique permettrait de "faire bouclier contre toute demande d'extradition, sauf évidemment pour les crimes les plus graves", ajoute William Bourdon. Plusieurs personnalités politiques françaises ont soutenu la demande du militant écologiste.