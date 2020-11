Patrick Bruel, producteur d'huile d'olive dans le Vaucluse, raconte sa passion

INTERVIEW

Si l'artiste Patrick Bruel est connu pour sa carrière singulière dans la musique et au cinéma, l'artiste a révélé une autre passion insoupçonnée. Patrick Bruel est en effet producteur d'huile d'olive dans le Vaucluse, près de L'Isle-sur-la-Sorgue. Un autre métier qu'il exerce depuis quelques années déjà, dans l'ombre, pour ne pas voler la vedette à son produit, raconte-t-il au micro de Laurent Mariotte dans La Table des bons vivants.

"J'étais très tourné vers les huiles très ardentes, les fruités italiens qui viennent des Pouilles ou de Toscane", raconte Patrick Bruel. "Un jour, il a été question de faire une huile comme ça pour les copains et pour la famille car j'avais quelques oliviers sur mon terrain. Je me suis donc inspiré des huiles d'olive que j'aime. Puis, de fil en aiguille, il y a eu de plus en plus d'oliviers, de plus en plus de perspectives. Et puis, un jour, on s'est dit : 'Allez, on attaque, mais si on attaque, dans ce cas-là, on le fait sérieusement. On ne fait pas les choses à moitié et on s'entoure de gens compétents'." Un heureux hasard et un amour pour les bons produits du terroir qui ont permis à Patrick Bruel de réussir ce pari.

Huile de compétition

"Dès sa première année, l'huile H de Leos a remporté la médaille d'or de la FIDL en 2016 puis pour la récolte 2017, 2018 et 2019. On a gagné la médaille d'or au concours général du Salon de l'agriculture", explique l'artiste. Au total, c'est un peu plus de 24 médailles remportés par cette huile. Une huile dont les chefs français reconnaissent la qualité à commencer par Guy Savoy ou encore Alain Ducasse : "On a fait un chocolat avec Alain Ducasse. Avec une ganache dans lequel il y avait une petite olive concassé". Avis aux amateurs, Patrick Bruel et Alain Ducasse vont bientôt reproduire l'expérience !