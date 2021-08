Pass sanitaire dans les restaurants : "un bilan positif", mais un casse-tête en terrasse

INTERVIEW

Une semaine après l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les bars et restaurants, quel bilan ? "Plutôt positif et plutôt bon", malgré quelques incidents, affirme Hervé Becam, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih). Invité d'Europe 1, dimanche, celui-ci est revenu sur cette première semaine de contrôles des pass sanitaires à l'entrée des établissements de l'hôtellerie et de la restauration. "Pour nos clients, en tout cas, l'obligation du pass sanitaire est bien reçue", assure-t-il, demandant néanmoins un assouplissement concernant les terrasses.

En terrasse, des contrôles "quasiment impossibles"

"Cela a même cet effet de rassurer nos clients, qui nous le disent", poursuit Hervé Becam, qui ajoute que cela n'a, pour l'instant, pas eu d'effet négatif sur la fréquentation des établissements. "Ce n'est qu'à la fin du mois qu'on pourra faire le bilan, comparativement à 2020", précise-t-il tout de même. "Mais pour l'instant, au niveau de la compréhension de notre clientèle, les choses se passent plutôt très bien".

Le combat de l'Umih est ailleurs. Alors que le gouvernement a également étendu l'exigence du pass sanitaire aux terrasses, le secteur de la restauration demande un assouplissement de cette mesure qu'ils jugent absurde. "C'est complètement incompréhensible", réagit Hervé Bécam. "C'est difficilement compréhensible pour les clients, mais c'est aussi quasi impossible à contrôler pour nos collaborateurs et nos salariés", dit-il. "Quand la terrasse est très grande, il y a plusieurs possibilités d'entrer sur la terrasse".

Que demandent donc les professionnels pour les terrasses des bars et restaurants ? Simplement que l'on n'y exige pas la présentation d'un pass sanitaire. "Nous sommes en plein air, nous sommes dans le cadre de ce qu'on nous a toujours dit : au grand air ou dehors", s'offusque le vice-président le l'Umih. "Les risques de contamination sont quasi inexistants, ou nettement moindre qu'en intérieur.", poursuit-il. "C'est une mesure qui nous a beaucoup surpris et qui nous agace beaucoup."

Encourager les salariés à la vaccination

De leur côte, les salariés, eux, sont largement encouragés à se faire vacciner. "Une grande majorité de nos salariés sont vaccinés ou vont l'être à peu près dans les délais du 30 août", date d'application du pass sanitaire pour les salariés. "Le dialogue dans les entreprises a bien fonctionné, mais il reste bien évidemment des récalcitrants, des personnes qui hésitent encore", poursuit-il.

"Bon nombre de nos professionnels ont déjà engagé des conversations, des échanges avec leurs salariés". Des échanges souvent accompagnés d'un médecin ou d'un pharmacien du secteur, précise Hervé Bécam. "Ils viennent épauler le chef d'entreprise dans l'explication et dans la discussion avec les collaborateurs qui sont réticents à la vaccination".