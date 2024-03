Le narcotrafic gangrène la ville de Marseille, et l'État n'est pas à la hauteur pour contrer ce phénomène, ont mis en garde des magistrats devant une commission sénatoriale. Sébastien, chauffeur de taxi dans la cité phocéenne, réalise essentiellement des courses dans les quartiers Nord de la ville. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il affirme que pour rentrer dans les cités, "c'est catastrophique. Dans certaines, il y a un barrage à l'entrée (...). On arrive, on vous demande si vous venez consommer. Moi je ne consomme pas. 'Non ? Vous ne rentrez pas'", raconte le chauffeur.