Pascal Praud et vous - «Visiblement, j'ai été considéré comme pas très réceptif» : Alain Bauer raconte avoir été approché pour devenir espion

Directeur de L'Express dans les années 1970, Philippe Grumbach était aussi, en parallèle, espion pour le KGB, comme le révèle le magazine dans son édition de jeudi. Une information qui pose la question des potentielles approches de services secrets étrangers. Alain Bauer, professeur de criminologie et responsable du Pôle sécurité et défense, affirme lui aussi avoir été visé par une manœuvre de recrutement. "Quand j'étais un modeste vice-président de la Sorbonne, un attaché d'ambassade tchèque a fait quelques approches. Visiblement, j'ai été considéré comme pas particulièrement réceptif", relate-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.