Pascal Praud et vous - Universités : «La discussion et même la cohabitation» avec des étudiants d'extrême gauche «est absolument impossible»

Quelle est la situation politique dans les universités de France, à quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées ? Mattéo, étudiant en droit à Lille et responsable de l'Uni, syndicat classé à droite, explique dans l'émission Pascal Praud et vous, avoir l'impression d'assister "à des meetings de La France insoumise à chaque cours", estimant que 90% des étudiants étaient d'extrême gauche. Il ajoute qu'il existe de nombreuses tensions. "C'est impossible d'avoir une discussion avec eux (...) La discussion et même la cohabitation est absolument impossible", détaille-t-il sur Europe 1.