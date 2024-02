Pascal Praud et vous - Trouble de la concentration chez les enfants : «C'est le mal du siècle, ça va être une catastrophe», alerte une pédiatre

Selon la pédiatre Edwige Antier, auteur du livre J'aide mon enfant à se concentrer, une méthode pour favoriser sa réussite, il est crucial de se pencher sur les problèmes de concentration des plus jeunes. "C'est le mal du siècle, ça va vraiment être une catastrophe", alerte-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous, en soulignant qu'il y avait une "recrudescence" des demandes de professeurs de confier aux pédiatres, des enfants victimes de troubles de l'hyperactivité et de l'attention qui "n'arrivent pas à se concentrer".