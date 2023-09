Pascal Praud et vous - «Son corps est scarifié de partout» : une mère raconte le harcèlement scolaire de sa fille

C'est l'un des thèmes majeurs de cette rentrée scolaire pour le gouvernement. Ce mercredi, la Première ministre Élisabeth Borne présente le plan de lutte contre le harcèlement scolaire, un fléau qui est revenu sur le devant de la scène dernièrement. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Stéphanie a tenu à raconter ce qu'a vécu sa fille, harcelée au collège à partir de 2020, et qui a été contrainte de changer d'établissement. "Son corps est scarifié de partout, avec plus de 200 scarifications, et au mois d'avril (2021), elle a fait trois tentatives de suicide, on a fini aux urgences", témoigne cette mère de famille auprès de Pascal Praud sur Europe 1.