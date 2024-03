Pascal Praud et vous - Samuel Pintel, rescapé de la rafle des enfants juifs d'Izieu : «J'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi eux, et pas moi ?»

Le 6 avril prochain, cela fera 80 ans, jour pour jour, que 44 enfants juifs de la ville d'Izieu dans l'Ain ont subi une rafle organisée par Klaus Barbie. À quelques jours de cette date, Samuel Pintel, seul rescapé, est intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous, pour revenir sur son histoire exceptionnelle. Il s'interroge toujours sur le destin qui l'a maintenu en vie : "Les questions qui me taraudent, c'est toujours que j'ai eu beaucoup de chance, une chance insolente. Pourquoi eux, et pas moi ?". "Il n'y a pas de réponse", termine-t-il au micro de Pascal Praud.