Pascal Praud et vous - Notre-Dame de Paris : «les mêmes méthodes qu'au 13e siècle» utilisées pour la reconstruction de la charpente

Cinq ans jour pour jour après l'incendie du 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris affiche de nouveau son meilleur visage. Sa restauration est quasiment terminée, et à cette occasion, Pascal Praud a reçu dans l'émission Pascal Praud et vous le reporter d'Europe 1 Antoine Bienvault, qui a pu visiter l'édifice en avant-première. Celui-ci évoque la reconstruction de la charpente, appelée "la forêt", rendue possible grâce à la réutilisation "des mêmes méthodes qu'au 13e siècle, puisque ce sont les plus efficaces".