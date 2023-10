Pascal Praud et vous - Radars fixes : «Une énorme connerie, une pompe à fric», estime un automobiliste

Ils bordent nos routes depuis maintenant 20 ans. En France, les radars sont devenus un outil majeur dans la lutte contre la mortalité routière, qui a baissé de 45% en deux décennies. Mais ceux-ci représentent aussi une importante source de revenu pour l'État. Plus de 209 millions d'amendes ont été "distribués" et l'an dernier, les recettes radars se sont élevées à 928 millions d'euros. Mais pour certains Français, comme Michael, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, les radars fixes sont "une énorme connerie" et "une pompe à fric".

Pour lui, ces outils sont rapidement repérés par les automobilistes qui en profitent pour rouler à pleine vitesse sur les portions de route non contrôlées et qui viennent piler aux abords des contrôles. Pour ce chauffeur, seuls les radars "volants" peuvent être utiles pour sanctionner les chauffards.