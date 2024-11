Pascal Praud et vous - Procès Palmade : «La sévérité voulue n'apporterait pas grand chose aux victimes», estime un avocat en droit routier

Quel jugement pour Pierre Palmade ? Le procès de l'humoriste, responsable d'un accident de la route il y a plus d'un an qui a fait trois blessés graves de la même famille, dont une femme enceinte de six mois qui a perdu son fœtus, s'ouvre ce mercredi. À cette occasion, l'avocat Antoine Régley, spécialiste en droit routier, revient dans l'émission Pascal Praud et vous sur la sévérité de la sanction qui peut être appliquée. "Il y a un mouvement sociétal pour plus de répression. Mais, je ne suis pas certain que cette sévérité voulue apporte grand chose aux victimes qui attendent, à mon avis, d'avoir plus de considération et plus de droit."