Pascal Praud et vous - Prisons saturées en France : Jean-Christophe Couvy évoque une «politique pénale désastreuse»

Au terme des festivités du 31 décembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité d'une "nuit calme". 380 interpellations et 745 voitures brûlées ont toutefois émaillé la soirée. "C'est toujours trop", fait remarquer au micro de Pascal Praud et vous Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Ce dernier estime d'ailleurs que les sanctions judiciaires prises à l'encontre des délinquants ne sont pas toujours adaptées et évoque même une "politique pénale désastreuse", pointant du doigt la saturation des établissements pénitentiaires. "Les prisons sont pleines et il y a un quart de prisonniers qui ne sont pas français. Et si les délinquants avaient été en prison plus tôt avec de petites peines, on ne saturerait pas les prisons. Aujourd'hui, on attend d'avoir 30-40 faits à son encontre pour être condamné à de la prison ferme, ce qui conduit souvent à de longues peines".