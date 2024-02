Pascal Praud et vous - Pourquoi les montants des retraites vont nécessairement diminuer dans les années à venir, selon un spécialiste

Combien allez-vous percevoir à la retraite ? Beaucoup de Français s'interrogent sur le montant qu'ils vont toucher après leur vie professionnelle, notamment dans un contexte de réformes successives. Et dans l'émission Pascal Praud et vous, Marc Fiorentino, spécialiste des marchés financiers et auteur du livre Le Guide pour sauver votre retraite, quel que soit votre âge, des solutions existent, montre pourquoi ils ont raison de s'inquiéter : les retraites vont nécessairement diminuer dans les années à venir, au vu de la conjoncture actuelle.

"D'un côté, on explique qu'il y a de moins en moins de naissances, donc, il va y avoir de moins en moins de population active. De l'autre côté, on explique qu'il y a un allongement de la durée de vie. Et troisième élément (...), ce gouvernement a un déficit budgétaire de plus en plus important, et donc qui n'a plus les moyens de financer le premier poste (de dépenses) du budget de l'État : les prestations sociales et en partie les retraites", expose Marc Fiorentino sur Europe 1.